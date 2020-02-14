Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği’nin Şişli hizmet ofisi açıldı

Rehabilitasyon Merkezleri Derneği’nin Şişli hizmet ofisi açıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği’nin Şişli hizmet ofisi açıldı
İSTANBUL Rehabilitasyon Merkezleri Derneği'nin (İSREM) ofis açılışı Şişli'de yapıldı. Açılışın ardından özel eğitim sektörünün dünü, bugünü ve yarını temalı toplantı düzenlendi. Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karan ve rehabilitasyon kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkanı Engin Güven, "En iyi eğitim ve hizmeti vermek için kurulduk. İstanbul'da 434 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak 7 bin 369 personelimizle 83 bin 799 özel gereksinimli bireye hizmet vermektedir. Daha nitelikli eğitim verebilmeleri için Anadolu Üniversitesi ile anlaşma yapıp eğitim çalışmaları da vereceğiz" dedi. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç da sektörün kaliteli hizmet vermesi ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği’nin Şişli hizmet ofisi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN