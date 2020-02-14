İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği’nin Şişli hizmet ofisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Rehabilitasyon Merkezleri Derneği'nin (İSREM) ofis açılışı Şişli'de yapıldı. Açılışın ardından özel eğitim sektörünün dünü, bugünü ve yarını temalı toplantı düzenlendi. Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karan ve rehabilitasyon kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkanı Engin Güven, "En iyi eğitim ve hizmeti vermek için kurulduk. İstanbul'da 434 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak 7 bin 369 personelimizle 83 bin 799 özel gereksinimli bireye hizmet vermektedir. Daha nitelikli eğitim verebilmeleri için Anadolu Üniversitesi ile anlaşma yapıp eğitim çalışmaları da vereceğiz" dedi. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç da sektörün kaliteli hizmet vermesi ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.