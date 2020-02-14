Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA: Amcasını vurarak öldürdü! Görüntüler kan dondurdu...

: Amcasını vurarak öldürdü! Görüntüler kan dondurdu...

'ın ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. 17 yaşındaki A.D., daha önceden arasında husumet bulunan amcasını silahla vurarak öldürdü. Amcasının ölmesini başında bekleyen A.D., müdahale etmek isteyen kimseyi yaklaştırmadı. Görüntüler hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte kan donduran görüntüler...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Amcasını vurarak öldürdü! Görüntüler kan dondurdu...

Kars'ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Olay, 10 Şubat tarihinde Kağızman Devlet Hastanesinde meydana gelmişti. Hastane kantinini işleten M.D., daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. (17) ile karşılaştı. A.D., üzerindeki tabancayı çekerek amcasını vurdu. Olay yerinde can veren amcasının yanına kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika! Kars Kağızman'da yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: Amcasına kurşun yağdırdı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Amcasını vurarak öldürdü! Görüntüler kan dondurdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN