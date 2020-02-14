Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kırıkkale'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla 'da gözaltına alınan kadın tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 16:44 ABONE OL
Kırıkkale'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Kırıkkale'de yaşayan A.Ş'nin bebeğinin geçen yıl ağustos ayında ölmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alt soya karşı kasten öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi raporunun tamamlanmasının ardından Samsun'da bir yakınının evinde olduğu belirlenen A.Ş, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince Atakum ilçesindeki adreste gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Kırıkkale'deki nöbetçi hakimliğe verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

A.Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN