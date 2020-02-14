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SON DAKİKA! 'de 18 katlı iş merkezinde ! Çevreye yayılma riski var...

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'un ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan 18 katlı iş merkezinde çıktı. Yangının lokantadan çıktığı belirtilirken, ekipler müdahaleye başladı. Yangının diğer çevreye sıçrama riski bulunuyor. Binadakilerin tahliyesi ise tamamlandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:05 ABONE OL
SON DAKİKA! Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın! Çevreye yayılma riski var...

Maltepe ilçesinde 18 katlı iş merkezinin giriş katındaki lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Cevizli Mahallesi'ndeki 18 katlı iş merkezinin girişinde bulunan lokantada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki bloktan oluşan iş merkezindeki ofislerde çalışanlar, yangın nedeniyle tahliye edildi.

Lokantanın bacasından başlayan yangının çevreye yayılma riski bulunduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

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SON DAKİKA! Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın! Çevreye yayılma riski var...
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