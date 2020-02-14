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Öğretmene anları darp kamerada... Tekme dövüldü!

'da bir okulda darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da bir veli, çocuğuna attığı iddiasıyla öğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü. Öğretmenin darp edildiğini öğrenen diğer öğretmenler okul önünde basın açıklaması yaparken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 16:54 ABONE OL
Öğretmene şiddet anları darp kamerada... Tekme tokat dövüldü!

Olay, Nilüfer ilçesi Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. isimli veli çocuğuna atıldığı iddiasıyla ilkokula gitti. Ders yapılan sınıfa girerek Hamit Ergün'ü sınıftan çıkartan A.Y., bir süre konuştuktan sonra öğretmenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, A.Y. okul koridorunda Hamit Ergün'ü tekme tokat darp etti. Kavga esnasında bir sınıftan başka bir öğretmenin çıkarak araya girmesiyle kavga son bulurken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. ve öğretmen Hamit Ergün, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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Öğretmene şiddet anları darp kamerada... Tekme tokat dövüldü!
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