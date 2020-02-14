Önce böbreğini verdi sonra bebek müjdesi

Kırşehir'de 2019'da eşine böbreğini veren Reyhan Oruç, gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından 20 yıl sonra çocuk sahibi oluyor. 21 haftalık hamile olan kadın, yakın zamanda bebeğini kucağına alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kırşehir'de yaşayan Hakan ve Oruç çifti uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyordu. 2015'te böbrek yetmezliği teşhisi konulan 43 yaşındaki Hakan Oruç diyalize girmeye başladı.Tedavi sürecinde de eşinin desteğini alan Oruç geçen yıl eşi Reyhan Oruç'tan (39) böbrek nakli oldu. Naklin ardından tüp bebek tedavisine devam etmek üzere Op. Dr. Sait Ersoy'a başvuran çift tedavide olumlu sonuç alarak anne ve baba adayı oldu. Hakan Oruç hem eşinin böbreğiyle hem de bebek sevinciyle yeniden hayata tutundu. Hamileliğinin 21. haftasında olan Reyhan Oruç, "Eşimle çok zorlu süreçlerden geçtik. Eşim diyaliz hastasıydı. Ona böbreğimi verdim, şimdi de bebeğimiz olacak. Birbirimizi iyileştirdik" dedi. Bebeğin bir mucize olduğunu söyleyen Hakan Oruç, "Eşim hayat verdi. Şimdi ikimizin de hayatına bir mucize geldi. Çocuk özlemini çok çektik. Doktorumuz sayesinde en umutsuz anımızda özlemimiz son buluyor" diye konuştu.Çiftin çok zorluklar yaşadığını belirten Op. Dr. Sait Ersoy, "Tüp bebek tedavisini uyguladık. İleri yaşta olmalarına rağmen tüp bebek tedavisine yanıt verdiler. Çiftimiz çok zorlu süreçlerden geçti." dedi.

BUGÜN NELER OLDU