Pankartla sevgili aradı

Yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşından ayrılan Reşat Yaşar, Sevgililer Günü'ne yalnız girmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin en noktalarından birisi olan Yeşilsu Parkı'na gelen Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek dolaşmaya başladı. Yaşar, kendisiyle ilgilenenler için de pankarta cep telefonu numarasını da yazdı. Kent merkezinde pankartla yürüyen ve 'Bekârlık canıma tak etti' diye bağıran Reşat Yaşar, "Bir ay önce sevgilimden ayrıldım. Ona nispet olarak böyle bir şey yaptım. Bana, 'Artık yaşlandın kimse seni beğenmez' dedi. Ben de onu protesto ediyorum. 'Nasıl bulurum' diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de sevgililer günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer gününde bir sevgili bulmayı umut ediyorum" dedi.

Çevredeki bazı kişiler, önce şaşırarak baktığı Yaşar'ı ardından cesaretinden dolayı kutlayarak fotoğraf çekti.



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