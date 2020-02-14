‘Robin Hood’ Diyarbakır’da

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Türkiye'nin birçok kentinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp, vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da ortaya çıkan "Robin Hood", Yenişehir ilçesi Fiskaya mahallesindeki Mehmet Kızılhan'ın bakkalına uğrayarak vatandaşların borcunu sildirdi. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Hayırsever tarafından 12 bin 500 liralık borç defterinin kapatıldığını aktaran bakkal Mehmet Kızılhan, "Kim borcunu ödemeye gelirse borçlarının silindiğini söylüyorum, herkes 'Allah razı olsun' diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi" dedi.