THY’nin yeni uçağı hazır

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları'nın Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan siparişini verdiği 25'i kesin 5'i opsiyonlu toplam 30 adet geniş gövdeli A350-900 tipi uçaklarından ilki filoya katılmak için gün sayıyor. Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki fabrikasındaki imalat hattından çıktıktan sonra THY boyaması ile ilk kez görüntülenen uçak, test uçuşlarının tamamlanmasından sonra mart ayında Türkiye'ye getirilecek. THY'nin uzun menzilde konfor standartlarını yukarı taşıyarak rekabet gücünü arttıracak uçaklar Londra, Dubai, Seul, Los Angeles,Manila, Buenos Aires ve Sao Paulo gibi hatlarda kullanılacak.