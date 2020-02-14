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'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması

tarafından 68 ekipten oluşan 214 personel ile 'nde şok uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 961 şahıs sorgulanırken, 14 otel ve 18 umuma açık iş yeri, 26 metruk bina ve 59 araç kontrol edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 22:24 ABONE OL
Trabzon Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için Çömlekçi Mahallesi'ndeki oteller, umuma açık yerler ve metruk binalarda Asayiş, KOM, TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet Özel Harekat ve diğer birimlerinden toplam 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 961 şahıs sorgulanırken, 14 otel ve 18 umuma açık iş yeri, 26 metruk bina ve 59 araç kontrol edildi. 5 aranan şahıs, vize ihlali nedeniyle 1 yabancı şahıs yakalanırken, 5 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 3 araca 702 TL idari para cezası uygulanırken, 1 otele kayıtsız müşteri nedeniyle 1774 Sayılı kimlik bildirme kanununa muhalefetten idari işlem başlatıldı. Uygulamada 1 kıraathaneye ruhsatsız faaliyet göstermekten işlem başlatılırken, fuhuş yaptıkları belirlenen 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 kadın yakalandı.
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Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması
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