Midye ikramı cinayetle bitti

BUGÜN NELER OLDU

Beyoğlu'nda iki grup arasında midye ısmarlama yüzünden çıkan silahlı kavgada Umut T. silahla vurularak öldürüldü. Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde yaklaşık 10 gün önce meydana geldiği öğrenilen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Sokakta seyyar satıcıdan midye yiyen Umut T. (30) ve iki arkadaşı, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba 'size midyeleri biz ısmarlayalım' teklifinde bulundu. Teklife "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren kişilerle Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasında tartışma çıktı. Silahını çeken A.D, Umut T.'yi göğsünden iki kurşunla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Umut T., 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.