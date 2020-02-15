SON DAKİKA! İstanbullular dikkat! Bu ilçelere 24 saat su verilmeyecek...

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! İstanbullular dikkat! Bu ilçelere 24 saat su verilmeyecek...

haberine göre; İstanbul'da isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle 18-19 Şubat tarihleri arasında 24 saat süreyle Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer'deki onlarca mahalleye su verilemeyecek. İBB iştiraki İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak." denildi.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 13:57 ABONE OL

Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.

İŞTE SU KESİNTİSİ YAPILACAĞI AÇIKLANAN MAHALLELER

Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

"Kağıthane'de Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden mahallelerinin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy (Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya mahallelerinin tamamı. Beşiktaş'ta ise Konaklar ve Levent mahalleleri."

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