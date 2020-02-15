Son dakika: Tekirdağ'da korkunç ölüm... Tahliyenin ardından otomobilini ölüme sürdü!

Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesinde yaşanan son dakika haberi kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre sürücünün aşırı hız yaptığı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden cesedin Murat D.'ye ait olduğu tespit edildi. Yakınları Murat D.'nin, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarına çok üzüldüğünü belirtip, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söyledi. Murat D., memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.