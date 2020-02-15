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Son dakika: 'da korkunç ölüm... Tahliyenin ardından otomobilini ölüme sürdü!

’dan gelen son dakika haberine göre, 50 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara uçan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Murat D.'nin, lise öğrencisi 16 yaşındaki üvey kızına, cinsel istismarda yargılandığı ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuştuğu görgü tanıklarından biri, sürücünün bilerek otomobili uçuruma sürdüğünü öne sürerek, "Otomobille gelen kişi bir süre bekledikten sonra aracıyla bir, iki kez patinaj çekti. Daha sonra da hızla uçuruma doğru sürüp, deniz kıyısındaki kayalıkların üzerine düştü." dedi. Polis, bulguların ardından Murat D.'nin ölümüyle ilgili soruşturması başlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika: Tekirdağ'da korkunç ölüm... Tahliyenin ardından otomobilini ölüme sürdü!

'ın Marmara Ereğli ilçesinde yaşanan son dakika haberi kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre sürücünün aşırı hız yaptığı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden cesedin Murat D.'ye ait olduğu tespit edildi. Yakınları Murat D.'nin, hakkındaki suçlamalarına çok üzüldüğünü belirtip, bu yüzden etmiş olabileceğini söyledi. Murat D., memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Son dakika: Tekirdağ'da korkunç ölüm... Tahliyenin ardından otomobilini ölüme sürdü!
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