Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste birçok ilde okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile daha Cuma gününün de tatil olduğu açıklanmıştı. Merak konusu olan illerden ikisi ise Ağrı oldu. Ağrı'nın birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, 17 Şubat Pazartesi günü yani yarın Ağrı'da okullar tatil mi?

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Ağrı'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…