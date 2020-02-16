Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı okullar tatil olacak mı?

’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı okullar tatil olacak mı?

Kar tatilleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarının ardından birçok ilimizde kar yağışı başladı. Kar yağışı ’da da etkili oluyor. Yağışların başlamasının ardından öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Ağrı illerimizde Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte tatil haberleri ile ilgili detaylar ve Ağrı'da okulların tatil olup olmadığının yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:07 ABONE OL
Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste birçok ilde okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile daha Cuma gününün de tatil olduğu açıklanmıştı. Merak konusu olan illerden ikisi ise Ağrı oldu. Ağrı'nın birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, 17 Şubat Pazartesi günü yani yarın Ağrı'da okullar tatil mi?

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Ağrı'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Ağrı okullar tatil olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN