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, ve ’de yarın okullar tatil mi? Muş, Bingöl ve Bitlis’de okullar tatil mi olacak? (17 Şubat Pazartesi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık olarak hava durumu raporunu yayınlıyor. Yurdun dört bir yanında yaşanan sert hava koşulları sebebiyle özellikle öğrencileri yakından ilgilendiren kar tatili haberleri her gün gelmeye devam ediyor. Yurdun özellikle doğu bölgesinde meydana gelen kar yağışı sebebi ile birçok okulun tatil edilmesi benzer soruları da beraberinde getirdi. Özellikle , ve gibi kış aylarının yoğun, kar yağışlı ve sert geçtiği bu dönemde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Buzlanma, don ve kar yağışı uyarısı yapan MGM güncel olarak hava durumu raporunu yayınlandı. Buna göre; Bitlis, Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Bingöl, Bitlis ve Muş’ta okullar tatil mi olacak?

Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:19 ABONE OL
Bitlis, Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Muş, Bingöl ve Bitlis’de okullar tatil mi olacak? 17 Şubat Pazartesi

Yurdun dört bir yanında yaşanan kar yağışı sebebiyle pek çok ilde ve ilçede geçtiğimiz haftalarda okullar tatil edilmişti. Bu sebepten ötürü vatandaşlar kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Özellikle yurdun doğu bölgesinde yaşanan sert hava koşulları bu duruma sebebiyet verirken vatandaşlar arama motorlarında "Bingöl, Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Buzlanma, don ve kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Muş'ta okullar yarın tatil mi olacak? İşte 17 Şubat Pazartesi raporu!

BİNGÖL, MUŞ VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? (17 ŞUBAT 2020)

Bingöl, Muş ve Bitlis iline ilişkin kar tatili haberi henüz gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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Bitlis, Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Muş, Bingöl ve Bitlis’de okullar tatil mi olacak? (17 Şubat Pazartesi)
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