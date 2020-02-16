Bitlis, Muş ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Muş, Bingöl ve Bitlis’de okullar tatil mi olacak? (17 Şubat Pazartesi)

Yurdun dört bir yanında yaşanan kar yağışı sebebiyle pek çok ilde ve ilçede geçtiğimiz haftalarda okullar tatil edilmişti. Bu sebepten ötürü vatandaşlar kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Özellikle yurdun doğu bölgesinde yaşanan sert hava koşulları bu duruma sebebiyet verirken vatandaşlar arama motorlarında "Bingöl, Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Buzlanma, don ve kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Muş'ta okullar yarın tatil mi olacak? İşte 17 Şubat Pazartesi raporu!

BİNGÖL, MUŞ VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? (17 ŞUBAT 2020)

Bingöl, Muş ve Bitlis iline ilişkin kar tatili haberi henüz gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.