HDP önündeki eylemde 167'nci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 86 aile, oturma eylemini 167?nci günde de sürdürdü.



'KIZIMI KAÇIRIP, PKK'YA SATTILAR'

7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katıldı. Koç, kızının zorla götürülerek PKK?ya satıldığını belirterek, şunları söyledi:



"PKK yandaşları, kızımı alıp PKK?ya sattı. Kızım için buradayım, onu almadan gitmeyeceğim. Kızım, beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel devletimize teslim ol. Ben biliyorum seni zorla götürdüler, sattılar seni. Onlar kendi evlerinde keyif yapıyorlar, seni de ölüme gönderdiler. Kaç gel, teslim ol, ceza da vermiyorlar. HDP ve PKK diyor sizin çocuklarınız kendi isteğiyle geliyor diye, bunların yüzü ortaya çıktı, Van?da HDP milletvekilinin arabasında bir PKK?lı yakalandı. Onlar bizim çocuklarımızı zorla götürüyorlar, demesinler kendi istekleriyle geliyorlar diye. Hiçbir çocuk kendi isteğiyle gitmiyor oraya. Kimse anasını babasını ailesini bırakmaz. Artık yeter, analar ağlamasın. Bu HDP'yi de kapatsınlar. Çocuklarımız gelip teslim olsunlar, orada ölüm var."

BUGÜN NELER OLDU