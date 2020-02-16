TOKİ nereye yapılacak sorusu yanıtını buldu: TOKİ bu alana konut yapacak! Bursa, İstanbul, Ankara 81 ilde...

Mustafakemalpaşa'da büyük müjde olarak açıklanan ve vatandaşlardan da büyük ilgi gören TOKİ için projenin yapılacağı yer henüz açıklanmadı. Bugüne kadar bu konuda Mustafakemalpaşa Belediyesi ya da Toplu Konut İdaresi tarafından resmi açıklama yapılmamış olmasına karşın, projenin yapılacağı alan ise kulislerde Fevzidede Mahallesi konuşuluyor. Fevzidede Mahallesi'nde 1101 -2 parsel üzerinde olması beklenen TOKİ sayesinde Mustafakemalpaşa'nın bu bölgede de gelişim göstermesi ve bölgenin canlılık kazanması bekleniyor.

Projenin burada olmasını güçlendiren etkenler arasında ise Millet bahçesi projesi, 3. Köprü ve geniş park alanları bulunuyor.

İşte proje ile ilgili detaylar...