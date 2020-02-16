Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > TOKİ nereye yapılacak sorusu yanıtını buldu: TOKİ bu alana konut yapacak! Bursa, İstanbul, Ankara 81 ilde...

nereye yapılacak sorusu yanıtını buldu: TOKİ bu alana konut yapacak! , , 81 ilde...

'nin dört bir yanına konut yapmak için hazırlıklarını tamamlarken, TOKİ konutlarının nereye yapılacağı da belli oluyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, TOKİ konutları nereye yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün, bir ilimizin daha TOKİ projesi ile ilgili detayları belli oldu. 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 694 adetlik toplu konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşirken, TOKİ’nin kullanacağı alan için Fevzidede Mahallesi ön plana çıkıyor. İşte Bursa'da TOKİ projesinin yapılması planlanan adres...

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:49 ABONE OL
TOKİ nereye yapılacak sorusu yanıtını buldu: TOKİ bu alana konut yapacak! Bursa, İstanbul, Ankara 81 ilde...

Mustafakemalpaşa'da büyük müjde olarak açıklanan ve vatandaşlardan da büyük ilgi gören için projenin yapılacağı yer henüz açıklanmadı. Bugüne kadar bu konuda Mustafakemalpaşa Belediyesi ya da Toplu Konut İdaresi tarafından resmi açıklama yapılmamış olmasına karşın, projenin yapılacağı alan ise kulislerde Fevzidede Mahallesi konuşuluyor. Fevzidede Mahallesi'nde 1101 -2 parsel üzerinde olması beklenen TOKİ sayesinde Mustafakemalpaşa'nın bu bölgede de gelişim göstermesi ve bölgenin canlılık kazanması bekleniyor.

Projenin burada olmasını güçlendiren etkenler arasında ise Millet bahçesi projesi, 3. Köprü ve geniş park alanları bulunuyor.

İşte proje ile ilgili detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ nereye yapılacak sorusu yanıtını buldu: TOKİ bu alana konut yapacak! Bursa, İstanbul, Ankara 81 ilde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN