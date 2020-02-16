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Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat 2020 kar tatili olan il ve ilçeler! Valiliklerden kar tatili açıklamaları var mı?

Bir süredir yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaşanan kar yağışları nedeniyle, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Hal böyle olunca yarın sabah saatlerinde okula gidecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden ’16 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda pek çok il için kar yağışı uyarılarında bulundu. Hal böyle olunca kar yağışı bulunan illerde kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Peki, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkâri’de okullar tatil mi? Haberimizin ayrıntılarından yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtına ulaşabilir, konuyla ilgili açıklamalarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.2.2020 14:26 ABONE OL
Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat 2020 kar tatili olan il ve ilçeler! Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları var mı?

Yurt genelinde devam eden kar yağışları özellikle doğu bölgelerimizde gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaşanan bu kar yağışları ulaşımla ilgili problemleri de beraberinde getirirken, kar tatili haberlerinin de yakından takip edilmesine neden oluyor. Bu noktada Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkâri illerine dikkat çekti. Yarın sabah okula gidecek olan öğretmenler, öğrenciler ve velileri ise 'yarın okullar tatil mi, tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili valiliklerden açıklamalar olup olmadığı merak edilirken, yaşanan tüm gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 17 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller ve ilçeler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

17 Şubat Pazartesi günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…

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Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat 2020 kar tatili olan il ve ilçeler! Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları var mı?
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