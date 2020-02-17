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Çarptığı adamın cansız bedenini kuyuya attı!

'nın Ilgın ilçesinde İsmail G.'nin (33), alkollü olarak kullandığı otomobiliyle çarptığı çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atmasının ayrıntıları ortaya çıktı. İsmail G.'nin, Karayel'e çarpıp. öldüğünü anladıktan sonra kayınpederi Mustafa E. (54) ile kaza yerine tekrar geldiği, cesedi alarak, 18 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna attıkları belirlendi. İsmail G.'nin, ilk ifadesinde ''Çocuklarım var, cezaevine girmeye korktuğum için böyle bir şey yaptım'' dediği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 17:05 ABONE OL
Çarptığı adamın cansız bedenini kuyuya attı!

Ilgın'a bağlı Çiğil Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan, 3 çocuk babası Osman Karayel'in eşi Ş.K., dün öğle saatlerinde, Çiğil Jandarma Komutanlığı'na giderek, kocasının cumartesi gecesi eve dönmediğini ve haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Karayel'in cumartesi günü saat 23.00 sıralarında evine gitmek için kahveden ayrıldığını belirledi. Jandarma, Karayel'in evinin gidiş güzergahı olduğu için karakolun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Karayel'in, belirtilen saatte karakolun önünden yürüyerek, geçtiği saptandı.

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Çarptığı adamın cansız bedenini kuyuya attı!
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