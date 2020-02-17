Çarptığı adamın cansız bedenini kuyuya attı!

Ilgın'a bağlı Çiğil Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan, 3 çocuk babası Osman Karayel'in eşi Ş.K., dün öğle saatlerinde, Çiğil Jandarma Komutanlığı'na giderek, kocasının cumartesi gecesi eve dönmediğini ve haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Karayel'in cumartesi günü saat 23.00 sıralarında evine gitmek için kahveden ayrıldığını belirledi. Jandarma, Karayel'in evinin gidiş güzergahı olduğu için karakolun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Karayel'in, belirtilen saatte karakolun önünden yürüyerek, geçtiği saptandı.