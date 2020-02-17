Son dakika! Elazığ'daki 4.2'lik depremde bina böyle yıkıldı! İşte saniye saniye o anlar...

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü. Apartmanın çökme anı saniye saniye görüntülendi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü.

Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Son dakika! Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depremde dehşet anları! Hasarlı binanın çökme anı kamerada... | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından riskli bina tespitinin tamamlandığını ve evlerde oturulmasına izin verilmeyeceğini ifade etmişti. Kurum'un bu sabah Milliyet'te yer alan röportajında, "Elazığ'da vatandaşlarımız, 'bu bina riskli, bu binada oturmaman gerekiyor' dediğimizde 'Allah razı olsun devletimizden, devletimizle beraberiz' dışında hiçbir şey duymadım. 'Bizim evimizi niye yıkıyorsun, yıkılması gerekiyorsa buyurun yıkın devletimiz var olsun' dediler. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah güzel bir Elazığ olacak, güzel bir Türkiye olacak. Buradan hareketle inşallah ülkemizin bütün dönüştürülmesi gereken alanlarının belediye başkanlarımızla, vatandaşımızla birlikte yapacağız..." ifadeleri yer almıştı.