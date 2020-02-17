Pazarcı kılığına giren polisten yankesicilere suçüstü

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda Aydın'da gerçekleşen 4 ayrı yankesicilik olayı ile alakalı çalışma başlattı. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların Y.K., T. A. ve R.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Güven Timleri tarafından gün içerisinde Kemer Pazar yerinde pazarcı kılığına giren polisler, şüpheli şahısların bir şahsın arka cebinden para çekerken suç üstü yakaladı.

Yakalanan şahısların Aydın merkezde 4 yankesicilik olayına, Bozdoğan'da 1 iş yerinden hırsızlık olayına, Köşk'te 1 yankesicilik olayına, Muğla'da 1 yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların yapılan sorgulamasında Y.K. isimli şahsın 5 ayrı yankesicilik olayından toplamda 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, R. K. isimli şahsın yine aynı şekilde yankesicilik suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca Y.K. isimli şüpheli şahıs yakalandığı sırada sahte kimlik beyan etmesi ile hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yakalanan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.