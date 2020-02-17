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2020 Ramazan hangi tarihlere denk geliyor? ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Müslüman alemi açısından merakla beklenen için geri sayım başladı. Dua ve ibadetlerin yapılacağı bu mübarek ay için heyecanla bekleyen Müslüman alemi ilk orucun ne zaman tutulacağını araştırıyor. Hem maddi hem manevi olarak kişileri huzura ve olgunluğa eriştirecek olan bu durum hakkındaki bilgileri merak edenler arama motorlarında " ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. 2020 takvimini merak eden binlerce kişi tatil günlerini öğrenecek ve buna göre planlarını yapacaklar. Buna göre; başlayacak? Ramazan hangi tarihlere denk geliyor?

Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 15:17 ABONE OL
2020 Ramazan hangi tarihlere denk geliyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan merak ediliyor. 2020 tarihlerini öğrenmek isteyenler bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecekler, dua edecekler. Kişileri hem maddi hem de manevi olgunluğa eriştirecek olan oruç ibadetinin yerine getirilecek olması da kişileri ayrı bir huzura kavuşturuyor. Üç ayların başlamasına sayılı günler kala İslam alemine müjdelenene bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran başlıyor? 2020 Ramazan hangi tarihlere denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Ramazan ayı tarihi merak edildi. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken heyecanlı bekleyiş de devam ediyor. Buna göre; Ramazan hangi tarihlere denk geliyor?

İşte ayrıntılar!

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2020 Ramazan hangi tarihlere denk geliyor? Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
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