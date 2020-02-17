Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 9.bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Her Pazartesi akşamı ekrana gelen dizinin son bölümünde Gediz hırsına yenik düşer ve Sancar'ı yumruklar. Akın'a sırf Nare'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Heyecan dolu son bölüm ardından '' Sefirin Kızı 10.bölüm fragmanı'' araştırılmaya başlandı. Peki Sefirin Kızı 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI 10.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

SEFİRİN KIZI 10.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Sana kimse inanmak istemez'

Akın'a sırf Nare'yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar'ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz'in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge'nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz'den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz'den gizli Müge'nin peşindedir, o da Müge'ye Akın'ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar'la Nare'nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey'in telefonundaki bu videoda, Akın'ın Montenegro'da Nare'ye saldırdığı, Nare'nin de Akın'ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır. Güven Bey bu videoyu Sancar'a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın'ı mezara, Sancar'ı hapse göndermek.