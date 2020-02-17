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siparişi verdi, gelen ürünü görünce şok oldu!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sosyal medyada gördüğü bir alışveriş firmasından 150 TL karşılığında 5 adet sipariş veren 15 yaşındaki genç, gelen paket içerisinden çıkanları görünce büyük şok yaşadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:16 ABONE OL
Pantolon siparişi verdi, gelen ürünü görünce şok oldu!

Gölcük ilçesinde yaşayan Yeter ve İsmail Tayfun Uçar çiftinin 15 yaşındaki oğulları Çağrı Uçar, sosyal medya üzerinden kıyafet satışı yapan bir hesapta 5 adet pantolonun 140 TL'ye satıldığını gördü. Kampanyanın yapıldığı sosyal medya hesabının 260 bin kişi tarafından takip edildiğini gören Çağrı Uçar, 5 adet satın aldı. Çağrı Uçar'ın verdiği sipariş birkaç gün içerisinde kargo ile evine gönderildi. Uçar okul harçlıklarıyla biriktirdiği 150 TL'yi kargo firması çalışanına ödedi. Daha sonra gelen paketi açan Uçar, kutunun içerisinde 10 TL değerinde olan tayt ile yüz maskesi yapımında kullanıldığı belirtilen killi toprak çıktı. Paketten çıkanları gören Uçar büyük şaşkınlık yaşadı.

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Pantolon siparişi verdi, gelen ürünü görünce şok oldu!
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