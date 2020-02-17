Yanlış HIV teşhisine 55 bin lira tazminat

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da özel hastanede doğum yapan Tuğba Taşanırmak'a (33) "HIV pozitif" teşhisi konuldu. Bir kız bebek dünyaya getiren anne iddiaya göre, iki gün boyunca çocuğuna dokunamadı. Doktorlar, "Bebekte solunum sıkıntısı var" gibi bahanelerle minik kızı anneden ayrı bıraktı. Genç kadının kardeşi, ablasına HIV bulaştırdığı gerekçesiyle eniştesi Mesut Taşanırmak'ı darp etti. Fakat Mesut Taşanırmak'a yapılan test sonucunda HIV virüsü taşımadığı ortaya çıktı. Eşini başka bir adamla aldatmış konumuna düşen Tuğba Taşanırmak, ne yapacağını bilemedi. Hastane yetkilileri, genç kadına günler sonra "Yanlış teşhis" dedi. Sütten kesilen anne, geçirdiği zor günler için 55 bin liralık tazminat davası açtı.