Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Şubat Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanmaya devam ediyor. Devlet evde özel bir bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için belirli miktarda bir maaş ödemesi yapıyor. Ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ise '' 18 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgula'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Zira, engelliye bakan kişinin ödenekten yararlanabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Peki 18 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN VE YATMAYAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR? 18 ŞUBAT

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında Şubat ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz.