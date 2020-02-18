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iller hangileri? 18 Şubat maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan iller merak ediliyor. Bakım ihtiyacı olan engellilerin ücreti/evde bakıma destek yardımından faydalanması ilgili kuruma başvuru yapması gerekiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayan engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım aylığı her ay ödenmektedir. Bilindiği üzere evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Peki hangileri? İşte, Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 18:17 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Şubat Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama nasıl yapılır?

iller sorgulanmaya devam ediyor. Devlet evde özel bir bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için belirli miktarda bir maaş ödemesi yapıyor. Ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ise '' 18 Şubat maaşı yatan iller sorgula'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Zira, engelliye bakan kişinin ödenekten yararlanabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Peki hangileri? Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN VE YATMAYAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR? 18 ŞUBAT

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında Şubat ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz.

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