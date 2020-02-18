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İntihara kalkışan genci Veysel Eroğlu ikna etti

Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
İntihara kalkışan genci Veysel Eroğlu ikna etti
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 12.30 sıralarında köprü korkuluklarına çıkan bir genç, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, genci aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen Eroğlu, bir süre konuştuğu kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 2 buçuk saat süren intihar girişimi sona ererken, korkuluklardan indirilen genç, polis merkezine götürüldü.
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İntihara kalkışan genci Veysel Eroğlu ikna etti
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