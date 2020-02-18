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Tarihi sur ve çeşmenin üzerindeki otel yıkıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Tarihi sur ve çeşmenin üzerindeki otel yıkıldı
İSTANBUL'DA yıllara meydan okumuş tarihi surların üzerine yapılan kaçak yapılara karşı mücadele başlatıldı. Fatih'te tarihi sur ve tarihi çeşmenin üzerine 1960'lı yıllarda yapıldığı anlaşılan ve büyük tepki çeken 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı için karar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın incelemeleri sonucu verilen talimatla Fatih Belediyesi ekipleri binaların yıkımını önceki gün sonuçlandırdı. Tarihi surların korunması için kaçak olarak yapılan bu tip yapıların da yıkımlarının gerçekleştirilerek surların günyüzüne çıkarılıp turizme kazandırılacağı kaydedildi.
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Tarihi sur ve çeşmenin üzerindeki otel yıkıldı
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