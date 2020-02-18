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Yakalanan hırsızdan pişkin cevaplar

’da otomobil çalan bir kişi polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı sırada yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız, ”Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim.” dedi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 03:47 ABONE OL
Yakalanan hırsızdan pişkin cevaplar
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde yemek yemeye inen Mehmet Ökmen 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi.

Polisler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde çalıntı otomobili görüp 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 653 sokakta kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A., "Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim" diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Yakalanan hırsızdan pişkin cevaplar
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