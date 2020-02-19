Yaz özlemi artıyor; ilk cemre ne zaman düşecek? 2020 ilk cemre nereye düşecek?

Baharın müjdecisi olan 2020 cemre düşme tarihleri merak edilmeye başlandı. Sıcak yaz günlerinin başlangıcı olan ve baharı müjdeleyen cemrelerin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. Havayı, suyu ve toprağı ısıttığı düşüncesi veren bu inanış, her yıl olduğu gibi yine Şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Şubat ayında gerçekleşecek olan bu doğa olayıyla birlikte sıcaklıklarda artış gözlemlenecek. Sosyal medyada yoğun bir şekilde araştırılan ve halk arasında baharın gelişi olarak bilinen cemre ısı anlamına gelir. Peki Cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2020 İlk cemre ne zaman düşecek? İşte, Baharı müjdeleyen 2020 cemre düşme tarihleri!

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? 2020 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Bahar mevsiminin gelmesini temsil eden cemre düşme tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizde, cemre ne zaman düşecek sorusunun yanıtına ve 2020 ilk cemre düşme tarihine erişebilirsiniz.