'Doktorum' diyen hacamatçıya 20 ay ceza!

İzmir Alsancak'ta güzellik salonu açan B.K. adında bir kişi işyerinin tabelasına cilt bakımı ve lazer epilasyon işlemlerinin yanı sıra hacamat, kupa terapisi, sülük tedavisi ve bel fıtığı gibi konularda hizmet verdiğini yazdı. İzmir Tabip Odası durumu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük tarafından yapılan denetimde B.K. Gürcistan'da tıp eğitimi aldığını, denklik başvurusunda bulunduğunu ve başvuru sonucunu beklediğini iddia etti. Ancak B.K.'nın tıp eğitimi aldığını ispatlayamaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından B.K. hakkında 2018'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı. 2019'da B.K. Hakkında İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KİMSEYİ MUAYENE ETMEDİ SAVUNMASI

Davanın ikinci duruşmasında B.K. Tiflis'te tıp eğitimi aldığını ve diplomasının Türkiye'de de geçerli olması için denklik başvurusunda bulunduğunu, başvuru sonucunu beklediğini yineledi. Bunun üzerine mahkeme diploma ile denklik belgesinin dosyaya sunulması için duruşmayı erteledi. Aradan geçen iki celsede de B.K. kendisinden istenilen evrakları mahkemeye sunamadı. 23 Ocak'ta görülen davanın karar duruşmasında B.K.'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. B.K.'ya verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.