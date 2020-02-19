Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 19 Şubat 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği 19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından yapılıyor. Devlet tarafından bakım parasından yararlanmak isteyenler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapabiliyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil oluyor. Peki 19 Şubat 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 19 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA!

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Haberimizin devamından evde bakım maaşlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.