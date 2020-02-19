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Gaz teli takılı kalan sahibinin üzerinden geçti

'nın İnegöl ilçesinden akıllara durgunluk veren bir haber geldi. Gaz teli takılı kalan sürücüsünün üzerinden geçip, elektrik direğine çarparak durabildi. Ambulansla hastane getirilen Kenan A'nın kızı babasının ambulanstan indirildiği sırada yaralı olarak gördüğünde gözyaşlarına hakim olmadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:45 ABONE OL
Gaz teli takılı kalan traktör sahibinin üzerinden geçti

Kaza, Huzur mahallesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PE 172 plakalı traktörü ile Kenan A. çalışmaya gitti.

Gaz telinin takılı kalması sonucu kontrolden çıkan traktör Kenan A. nın üzerinden geçti. Ardından traktör yolun karşısında bulunan tarlaya doğru gidip, karşı tarlada bulunan yüksek gerilim hattına ait elektrik direğine çarparak durabildi.

Yoldan geçen vatandaşların fark etmesi üzerine yaralanan sürücünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olaya yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla hastane getirilen Kenan A'nın kızı babasının ambulanstan indirildiği sırada yaralı olarak gördüğünde gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaz teli takılı kalan traktör sahibinin üzerinden geçti
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