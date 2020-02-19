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Haftanın ürünler kataloğu yayında! 2020 A101 aktüel ürünler ile keyifli alışverişler...

ürünler kataloğu market zincirinin resmi sitesi üzerinden her hafta müşteri ile paylaşılmaya devam ediyor. Vatandaşlara hem kaliteli hem hesaplı alışveriş yapma fırsatı sunan markanın bu haftaki kataloğunda; TV, Honor 7s Cep telefonu, SEG Çamaşır makinası, , , Temizlik malzemeleri gibi birbirinden güzel ürünler yer alırken müşteriler internet üzerinden “Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizin bir sonraki sayfasında bulunan görsellerin üzerine tıklayarak 20 Şubat tarihinden itibaren mağazalarda yer alacak olan A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.2.2020 17:11 ABONE OL
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 20 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler ile keyifli alışverişler...

Her hafta Perşembe gününden itibaren raflarını yenileyerek yepyeni birbirinden ucuz ve kaliteli alışveriş sunan A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. A101 aktüel ürünlerinde bu hafta tüketiciler, Samsung Smart TV, Honor 7s Cep telefonu, SEG Çamaşır makinası, Tencere Seti, Mama Sandalyesi, Temizlik malzemeleri ve Gıda ürünlerini oldukça uygun fiyatlara alabilecekler. Binlerce kişinin internet üzerinden her hafta takip ettiği market zinciri Perşembe günleri yeni ürünlerle tüketicileri ile buluşuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 20 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN…

Haberimizin içerisinden 20 Şubat Perşembe 2020 tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan A101 aktüel fırsat ürünleri kataloğuna erişim sağlayabilirsiniz…

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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 20 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler ile keyifli alışverişler...
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