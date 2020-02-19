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Son dakika: 'da dehşet! Eşi, isteğini reddedince vurdu!

Eşiyle tartıştıktan sonra 'dan 'a çocuğuyla beraber babasının evine gelen 19 yaşındaki kadın, peşinden gelen eşinin 'görüşme isteğini' reddedince sokak ortasında vuruldu. Dehşete düşüren son dakika olayında edinilen bilgiye göre yaralı kadın devlet hastanesinde tedaviye alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 14:53 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da dehşet! Eşi, isteğini reddedince vurdu!

Korkunç olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini terk eden 1 çocuk annesi kadın, babasının evine sığındı. Saldırgan koca Antalya'dan Hatay'a peşinden geldi ve sokakta önünü kesip görüşmek istedi ancak eşi bu isteğini reddedince silahla vurup yaraladı.

1.5 YAŞINDA ÇOCUĞUNU ALIP GELMİŞTİ

İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25), yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti. Yaralanan kadın, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Son dakika: Otomobilden indi, gözünü açtığında kanlar içinde hastanedeydi...

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Son dakika: Hatay'da dehşet! Eşi, isteğini reddedince vurdu!
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