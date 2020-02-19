Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika! Taksici hayatının şokunu yaşadı! 380 TL'den oldu, bir de 7 bin TL ceza yedi...

Son dakika! Taksici hayatının şokunu yaşadı! 380 TL'den oldu, bir de 7 bin TL ceza yedi...

Son dakika haberi... 'de taksi şoförlüğü yapan hayatının şokunu yaşadı. Afgan yolcuları terminalden alan Polat, Ankara'ya götürmek üzere aracına aldı. 380 TL fiyatta anlaşan taksici Kaman yakınlarında jandarma çevirmesine girdi. Yolcuların seyahat izni olmadığı ortaya çıkınca taksi şoförüne 6 bin 936 TL ceza kesildi. Taksici ceza sonrası büyük şok yaşarken, "İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 12:15 ABONE OL
Son dakika! Taksici hayatının şokunu yaşadı! 380 TL'den oldu, bir de 7 bin TL ceza yedi...

Kırşehir'de kaçak göçmen taşıdığı belirlenen taksi şoförü Metin Polat'a, toplam 6 bin 936 lira para cezası uygulandı. Polat, Afgan yolcuların kaçak olduğunu bilmediğini, para cezasına itiraz edeceğini söyledi.

Afgan uyruklu 4 kişi, 3 gün önce Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki durakta çalışan taksi şoförü Metin Polat ile Ankara'ya gitmek için 380 TL'ye anlaştı. Polat yönetimindeki taksi, Kaman ilçesi yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurdu. Kimlik kontrolünde 4 Afganistanlının seyahat izni olmadığı ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Metin Polat'a her kaçak göçmen için 6458 sayılı kanun kapsamında bin 734 TL olmak üzere toplam 6 bin 936 TL para cezası uygulandı.

'KAÇAK OLDUKLARINI BİLMİYORDUM'

Metin Polat, hakkında insan kaçakçılığından da işlem başlatıldığını söyleyerek, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Bana Ankara'ya gideceklerini söylediler. Ceplerinde 380 TL para olduğunu ve daha fazla paralarının olmadığını söylediler. Üzerlerinde kışın soğuk olmasına rağmen mont yoktu. Ben de insanlık namına arabama aldım.

Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Fazla para kazanan işletmeler değiliz. 7 bin lira benim için büyük bir para. Yine de söylüyorum, devletimize ve milletimize feda olsun.

İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.

Polat, mağdur olduğunu, 15 gün içinde idari para cezasına itiraz etme hakkı olduğunu, bunu kullanacağını söyledi.

Wuhan'daki virüsü 39 yıl önce yazmış! Dünya bu kitabı konuşuyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Taksici hayatının şokunu yaşadı! 380 TL'den oldu, bir de 7 bin TL ceza yedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN