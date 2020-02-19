Komşu dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Gemlik'te yaşayan Erhan Çakır (31), önceki akşam alt komşusu Emre Şahin'i (26) telefonla arayarak evine çağırdı. Uyuşturucu hap aldığı iddia edilen ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alan Çakır, komşusunu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler, Şahin'in öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan Çakır, Şahin'i sohbet için çağırdığını, oturdukları sırada bakmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürerek olayın kaza olduğunu iddia etti.