Marketten önce kedi, sonra vatandaşlar kendilerini dışarıya attı

Kırkağaç'taki deprem anına markette yakalanan vatandaşlar panik halinde dışarıya kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, deprem sırasında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken, depremin şiddetiyle raflardaki malzemeler de sallandı. Ayrıca deprem anında market önünde bulunan bir kedinin de sarsıntının başlamasıyla birlikte hızla kaçarak bir otomobilin altına saklanması kameraya yansıdı.

Manisa'da önce deprem ardından önce kedi sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı | Video