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Marketten önce kedi, sonra vatandaşlar kendilerini dışarıya attı

Dün merkez üssü ’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremin paniği güvenlik kameralarına yansıdı. sırasında markette bulunan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Market önünde bulunan bir kedinin de depremle birlikte hızla kaçması dikkat çekti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 15:06 ABONE OL
Marketten önce kedi, sonra vatandaşlar kendilerini dışarıya attı

Kırkağaç'taki deprem anına markette yakalanan vatandaşlar panik halinde dışarıya kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, deprem sırasında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken, depremin şiddetiyle raflardaki malzemeler de sallandı. Ayrıca deprem anında market önünde bulunan bir kedinin de sarsıntının başlamasıyla birlikte hızla kaçarak bir otomobilin altına saklanması kameraya yansıdı.

Manisa'da önce deprem ardından önce kedi sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı | Video

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Marketten önce kedi, sonra vatandaşlar kendilerini dışarıya attı
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