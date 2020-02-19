Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda başlıyor? Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor?

Müslüman âlemi için önemli bir tarih olan Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu önemli tarihte milyonlarca Müslüman ibadetlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesi gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu önemli tarih de yine on bir ayın sultanı Ramazan ayı 2020 içerisinde bulunuyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, bayram hangi tarihte? İşte tüm detaylar…

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAYRAM HANGİ TARİHTE?

Bu ay öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği, her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır. Dolayısıyla Ramazan ayının en önemli özelliği oruç ibadetinin bu aya tahsis edilmesidir. Bundan dolayı Ramazan ayına "Şehr-i Siyam" denilmiştir. Haberimizin devamında 2020 Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabına ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...