Şoför planladı, arkadaşı çaldı

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'da ünlü bir kozmetik markasına ait aracı mola verdiği tesisin önünde çalan 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, 400 bin liralık malzemenin çalındığı olayı planlayan kişinin aracın şoförü olduğunu ortaya çıkardı. Emniyet güçleri, kozmetik ürünler taşıyan bir aracın Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinden çalındığı bilgisini alınca harekete geçti. Güvenlik kameraları takibi sonucunda çalıntı araç, Göktürk yakınlarında içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu. Bu sırada çalıntı ihbarını yapan araç şoförü U.G.'nin çelişkili ifadeleri emniyet güçlerinin dikkatini çekti. Jandarmanın derinlemesine yaptığı araştırma sonucu gerçek ortaya çıkarıldı.Araç şoförü U.G. ve arkadaşı M.Z.'nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları belirlendi. İki arkadaş gözaltına alındı. Malzemelerin bir başka kamyona yüklenerek Kocaeli Darıca mevkiindeki bir depoya götürüldüğü anlaşıldı. Yakalanmamak için sürekli adres ve araç değiştiren Y.A. ve C.Ç. adlı şüpheliler de şok baskınla gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklandı.