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haberi: 'da evinde ölü bulunan kadının kocası cinayeti itiraf etti! Karısın boğarak öldürdü...

Sabah saatlerinde ajanslardan gelen haberi kan dondurdu! Başkent 'nın Çubuk ilçesinde gerçekleşen olay sosyal medyada da en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Eve gelen talihsiz çocuk 35 yaşındaki annesi Şükran T.'yi hareketsiz yerde yatarken buldu. Panikle komşulara haber veren çocuk gördüğü görüntünün etkisinden de çıkamadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal ederken kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin araştırması sonucunda ulaşılan Abdullah T., cinayeti işlediğini kabul etti! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 07:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Ankara'da evinde ölü bulunan kadının kocası cinayeti itiraf etti! Karısın boğarak öldürdü...

Acı olay başkent Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen olay şöyle oldu; eve gelen çocuk, annesi Şükran T.'yi (35) yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine korku ve paniğe kapılan çocuk, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükran T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ABDULLAH T. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Polis ekipleri, olaya ilişkin yaptığı araştırmada kadının eşi Abdullah T.'nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığını ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit etti. Kadının kocasından şüphelenen polis, Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

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