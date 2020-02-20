Çalışan anneye kreş yardımı parası ne kadar? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Pilot illerde gerçekleştirilen çalışan annelere kreş yardımı uygulanmasından faydalanmak için birtakım şartların sağlanması gerekir. Şartları sağlayan tüm anneler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak Bakanlık tarafınca organize edilen bu destekten faydalanabilir. Peki çalışan annelere kreş desteği şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen detaylar…

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kreş yardımı için başvurular http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden yapılıyor. Annelerin http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. Başvuru için e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak. Ön kayıt için gerekli bilgileri sisteme kayıt eden annelere, kesin kayıtlar için randevu verilecek. Kesin kayıt için verilen randevu tarih ve saatinde projenin yürütüleceği illerdeki proje ofislerinde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını (5.116 TL) aşmaması gerekiyor.