Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Müslüman alemi bir Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda okunan ezanla birlikte camilerde namazlar kılınacak. Her hafta olduğu gibi bu haftada erkeklere farz kılınan Cuma namazında bol bol dualar edilecek. Diğer yandan müslümanlar, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? sorularıyla arama motorlarında önemli ve yoğun araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınan namazın adım adım kılınışını haberimizde derledik. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? HAYIRLI CUMALAR!

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Haberimizde, Cuma namazı adım adım kılınışına erişebilirsiniz.