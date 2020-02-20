Gacir’in Salah imzalı krampon mutluluğu

Rejıme ait savaş uçakları tarafından 1.5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamis el Gacir, tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Ülkesinde bir süre Al Amal çocuk takımında oynayan Hamis, İstanbul'da bir hayırseverin sağladığı imkanla protez bacağına kavuştu. Çeşitli turnuvalardan kazandıkları madalyaları saklayan çocuğun protez bacağıyla futbol oynadığı görüntüleri sosyal medyadan izleyen ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hayranı olduğunu öğrenen bir hayırsever, aileyle irtibata geçti. İngiltere'de yaşayan hayırsever, temin ettiği Muhammed Salah imzalı krampon ve formayı Suriyeli Hamis'e gönderdi.Gacir, "Futbolu çok seviyorum, bacağım olmadığı ve bir daha futbol oynayamayacağım için çok üzülmüştüm, Türkiye'de çok şükür protez bacağıma kavuştum. Muhammed Salah'ı çok seviyorum, imzalı kramponuna sahip olduğum için mutluyum, inşallah onunla tanışırım. Türkiye'de ampute futbol takımlarında oymak isterim" dedi. Baba Muhammed Sera el Gacir de Türkiye'deki doktorların evladını yeniden hayata bağladığını söyledi. Gacir, "Hayali büyük bir futbolcu olmaktı ama protez bacağı engel oldu" diye konuştu. Gacir, eşinin İdlib'de saldırı bölgesinde kaldığını, biran önce ona kavuşmak istediklerini sözlerine ekledi. AA

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