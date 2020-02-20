Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cemre ne zaman düşecek? 2020 ilk cemre ve cemre düşme tarihleri!

Cemre ne zaman düşecek? 2020 ve !

Baharın müjdeleyicisi olan araştırılıyor. Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında yer alan düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sırasıyla havaya, suya ve en son toprağa düştüğü bilinen cemrenin kökeni Orta Asya coğrafyasına kadar yayılıyor. Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde var olan bu durum yılın neredeyse aynı günlerinde gerçekleşiyor. Kış mevsimine veda edilişin baharın gelişinin simgeleyicisi olan ne zaman? ?

Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:36 ABONE OL
Cemre ne zaman düşecek? 2020 ilk cemre ve cemre düşme tarihleri!

Arapça kökenli bir kelime olan cemre "kor" yani ateş anlamını taşımaktadır. Halk arasında hava sıcaklıklarının artması olarak bilinir ve 7 gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Baharın gelişini ifade eden bu durum aynı zamanda hava sıcaklıklarının artması ile de paraleldir. Orta Asya Arap coğrafyasından Çin'e kadar pek çok kültürde yaygın olan bu durum her yıl hemen hemen aynı tarihlere denk gelmektedir. Buna göre; baharın gelmesine az bir zaman kala düşecek? 2020 nelerdir?

CEMRE NEDİR, NE ZAMAN DÜŞECEK? 2020

Haberimizin içerisinden ilk , ve genel olarak konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cemre ne zaman düşecek? 2020 ilk cemre ve cemre düşme tarihleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN