Cemre ne zaman düşecek? 2020 ilk cemre ve cemre düşme tarihleri!

Arapça kökenli bir kelime olan cemre "kor" yani ateş anlamını taşımaktadır. Halk arasında hava sıcaklıklarının artması olarak bilinir ve 7 gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Baharın gelişini ifade eden bu durum aynı zamanda hava sıcaklıklarının artması ile de paraleldir. Orta Asya Arap coğrafyasından Çin'e kadar pek çok kültürde yaygın olan bu durum her yıl hemen hemen aynı tarihlere denk gelmektedir. Buna göre; baharın gelmesine az bir zaman kala ilk cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre düşme tarihleri nelerdir?

CEMRE NEDİR, NE ZAMAN DÜŞECEK? 2020

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