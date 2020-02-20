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'de öldürülen Alp'in 16 yaşındaki zanlısı konuştu: Kuzenime laf attı

'in Konak ilçesinde, 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki , toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan B.A.'nın verdiği ifadede Gülçiçek'in, yanındaki kuzenine laf attığını ve bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 18:08 ABONE OL
İzmir'de öldürülen Alp'in 16 yaşındaki cinayet zanlısı konuştu: Kuzenime laf attı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan B.A., Alp Can Gülçiçek'le sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. B.A., yanında bulundurduğu bıçağı Gülçiçek'in vücuduna ardı ardına sapladı.

Vücudunun 4 yerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülçiçek kanlar içerisinde yere yığıldı. B.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, ağır yaralandığı belirlenen Gülçiçek ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülçiçek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"TARTIŞTIK, BIÇAKLADIM"

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, B.A. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. B.A.nın, ifadesinde, Gülçiçek'in yanındaki kuzenine laf attığını ve bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda bıçakladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Tepecik Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Gülçiçek'in ailesi ve arkadaşları katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Gülçiçek'in cenazesi Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İzmir'de öldürülen Alp'in 16 yaşındaki cinayet zanlısı konuştu: Kuzenime laf attı
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