Babasını öldüren çocukla ilgili son dakika gelişmesi... Mahkeme kararını verdi...

Antalya'da geçtiğimi yıl yaşanan cinayetle ilgili flaş gelişme yaşandı. Babasını öldüren çocukla ilgili mahkeme kararını verdi.

Olay, geçen yıl 15 Eylül günü saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B., yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., 'Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim' diyerek eşine tepki gösterdi. Bu sırada tartıştıklarını gören S.B., babasına, annesine kızmamasını söyledi. Bu kez S.B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, babasının ailesini ölümle tehdit etmesi üzerine S.B., mutfaktan aldığı bıçakla Halil İbrahim B.'ye saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan S.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.