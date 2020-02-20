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Son dakika haber: 18 yıldır kayıp için şoke eden iddia: Cesedi ev satılınca ortaya çıktı

’in bir ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aile içinde 18 yıl önce tartışma çıkmıştı. Aile içinde yaşanan tartışma sonucunda Karadeniz, 23 yaşındayken annesi Z.K. ve kardeşleri tarafından öldürülerek gömüldü. Edinilen son dakika haberine göre ise 18 yıl boyunca herkesin kayıp olarak bildiği Gündüz Karadeniz'in cesedi, yaşadığı mahallenin 2 kilometre dışında boş arazide bulundu. Jandarmanın ihbar üzerine hareket geçmesiyle önce evin bahçesinde ardından cesedin bulunduğu arazide kazı çalışmaları yapıldı ardından kazıda Gündüz Karadeniz'e ait olduğu ileri sürülen kemikler bulundu. İşte yaşanan son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 20:03 ABONE OL
Son dakika haber: 18 yıldır kayıp Gündüz için şoke eden iddia: Cesedi ev satılınca ortaya çıktı

'te gelen son dakika haberine göre, 18 yıldır kayıp Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre ise, öldürülen gencin cesedi önce evin bahçesine gömüldü. Ardından 10 yıl sonra ev satılınca ceset yerinden çıkarıldı. Mahallenin dışındaki boş bir araziye gömülen Karadeniz'in cesedi 8 yıl da orada gömülü olarak saklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Çöplü mevkisinde bulunan kemikler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin 'sı belirlenerek, öldürüldüğü iddia edilen Gündüz Karadeniz'in kemikleri ile karşılaştırılacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haber: 18 yıldır kayıp Gündüz için şoke eden iddia: Cesedi ev satılınca ortaya çıktı
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