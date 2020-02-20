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Son Dakika: 'da cinayeti ile ilgili kan donduran sözler! "Damadım bana tecavüz..."

canlı yayında 'ın ölümü ile ilgili son dakika haberi geldi. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 64 yaşındaki adamın 'daki evinde zehirlenmiş bir halde ölü bulunması üzerine canlı yayına katılan kızı Canan Dağcı, üvey annesinin zehirlediği iddiasını ortaya attı. Cinayetin perde arkası çözülmeye çalışılırken aynı zamanda üvey annesinin hayatında başka biri olduğunu ifade etti. İddiaların odağındaki isim Ayşe Harman ise açıklamalarının ardından tüm stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Canan Hanım ve eşinin evine gittiğini ve damadının kendisinin üstünü başını yırtarak tecavüze yeltendiğini söylemesi ile adeta ortalık birbirine girdi. Kendi öz kızı dahil olmak üzere herkesin ifadelerinde, evinde ölü bulunan Sezai Harman'ın katili olarak gösterilmesi dikkatleri çekerken Müge Anlı canlı yayında her geçen dakika cinayetin perde arkası aralanmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı programındaki Sezai Harman'ın ölümü ile ilgili gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:28 ABONE OL
Son Dakika: Müge Anlı'da Sezai Harman cinayeti ile ilgili kan donduran sözler! Damadım bana tecavüz...

'da çözülmeye çalışılan cinayeti ile ilgili perde arkası aralanmaya devam ederken gelen son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni programında Müge Anlı ve Ekibinden yardım istemek üzere canlı yayına katılan Sezai Harman'ın kızı Canan Dağcı, üvey annesi Ayşe Hanım'ın babasını zehirleyerek öldürdüğü iddiasını ortaya atması ve sonrasında öz kızı dâhil olmak üzere birçok kişinin ifadesinin Ayşe Harman'ı işaret etmesi ile kendisinden de bir açıklama geldi. Tüm stüdyoyu şoke eden açıklamada "Canan ve eşi bana geldi. Canan'ın eşi üstümü başımı yırttı. Bana tecavüze yeltendi!" sözleri ile tüm izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı programında çözülmeye çalışılan Sezai Harman cinayeti ile ilgili son dakika haberi ve olayın perde arkası…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA ŞOK SÖZLER! "DAMADIM BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"

Müge Anlı programına katılarak üvey annesinin babasını zehirlediği iddiasını ortaya atan Canan hanım, Ayşe hanımın başka biri ile beraber olduğunu ve görgü tanıklarının programda kendisine ulaşmasını istiyor.

İşte haberin diğer detaylar…

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Son Dakika: Müge Anlı'da Sezai Harman cinayeti ile ilgili kan donduran sözler! "Damadım bana tecavüz..."
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