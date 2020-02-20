Son Dakika: Müge Anlı'da Sezai Harman cinayeti ile ilgili kan donduran sözler! "Damadım bana tecavüz..."

Müge Anlı'da çözülmeye çalışılan Sezai Harman cinayeti ile ilgili perde arkası aralanmaya devam ederken gelen son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni programında Müge Anlı ve Ekibinden yardım istemek üzere canlı yayına katılan Sezai Harman'ın kızı Canan Dağcı, üvey annesi Ayşe Hanım'ın babasını zehirleyerek öldürdüğü iddiasını ortaya atması ve sonrasında öz kızı dâhil olmak üzere birçok kişinin ifadesinin Ayşe Harman'ı işaret etmesi ile kendisinden de bir açıklama geldi. Tüm stüdyoyu şoke eden açıklamada "Canan ve eşi bana geldi. Canan'ın eşi üstümü başımı yırttı. Bana tecavüze yeltendi!" sözleri ile tüm izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı programında çözülmeye çalışılan Sezai Harman cinayeti ile ilgili son dakika haberi ve olayın perde arkası…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA ŞOK SÖZLER! "DAMADIM BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"

Müge Anlı programına katılarak üvey annesinin babasını zehirlediği iddiasını ortaya atan Canan hanım, Ayşe hanımın başka biri ile beraber olduğunu ve görgü tanıklarının programda kendisine ulaşmasını istiyor.

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