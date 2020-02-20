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Son dakika: 'ta servisler çarpıştı! Yaralılar var

'tan son dakika haberi! Kentte iki işçi servisi yaptı. Sivas’ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.2.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 08:56 ABONE OL
Son dakika: Sivas'ta servisler çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 07.00 saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım 5. caddede meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen S.M. idaresindeki 58 S 182 plakalı işçi servisi ile aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki 58 ABS 161 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Sivas'ta servisler çarpıştı! Yaralılar var
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